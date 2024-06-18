الثلاثاء 18-06-2024
الوكيل الاخباري
 

هام للاردنيين .. لتجنب فواتير الكهرباء المرتفعة اضبطوا المُكيفات على هذه الدرجة

تدمير مواقع مهمة لعصابة داعش غربي العراق

البرلمان العربي يدعو لتكثيف الجهود للحد من خطاب الكراهية

متى تنتهي الموجة الحارة في الأردن؟

الارصاد : ارتفاع جديد على درجات الحرارة بهذا الموعد

الارصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

الامن العام : حالات هلع بسبب تعطل لعبة ملاهي واصابة مسعف بالدفاع المدني

غانتس: ملتزمون بإزالة تهديد حزب الله

الكونغرس يوافق على صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الثلاثاء، 18-06-2024 10:42 ص

الارصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

620241323397668295272


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى المملكة اليوم الثلاثاء، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، حيث يستمر الطقس جافًا وحارًا في معظم المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق وجنوب شرق المملكة.

اضافة اعلان


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف خاصة على صحة المرضى وكبار السن، ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية، ومن خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202414231810650843708

متى تنتهي الموجة الحارة في الأردن؟

620241011513356510310

الارصاد : ارتفاع جديد على درجات الحرارة بهذا الموعد

372356_3_1701526150

الأرصاد : ارتفاع جديد على درجات الحرارة خلال اليومين القادمين

حرارة

الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

42024584753996924801

الأرصاد تنشر الحالة الجوية ليوم غدٍ الاثنين - 3 تحذيرات

حرارة

الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة عن المملكة

أخبار متعلقة
حرارة

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم - تحذيرات

6202469548706126715

الارصاد : انحسار تأثير الموجة الحارة عن المملكة غداً الاحد

حرارة 5

أعلاها 45 درجة مئوية .. ارتفاع جديد على الحرارة في هذا الموعد

درجة حراره

10 درجات مئوية .. درجات الحرارة تقفز لتصل إلى ذروتها اليوم في المملكة

مطر6

المملكة على موعد مع حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي

حرارة

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم