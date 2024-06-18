الارصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى المملكة اليوم الثلاثاء، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، حيث يستمر الطقس جافًا وحارًا في معظم المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق وجنوب شرق المملكة.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف خاصة على صحة المرضى وكبار السن، ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية، ومن خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.