الارصاد الجوية تحذر من السيول يوم الاثنين

الوكيل الاخباري - تستمر أجواء المملكة غير مستقرة، ومغبرة في العديد من المناطق، و دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال سقوط زخات متقطعة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة قد تكون في جنوب وشرق المملكة ولفترات محدودة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



🔺 تحذيرات:

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- خطر تشكل السيول في الأودية و المناطق المنخفضة.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها احيانا.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

- خطر العواصف الرعدية .