الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

الوكيل الاخباري - الأجواء باردة نسبياً نهاراً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، بينما تكون باردة ليلاً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات:

- خطر تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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