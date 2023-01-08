الارصاد الجوية تُحذر من طقس الاثنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تُحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاثنين من خطر احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الفترة الصباحية في بعض المناطق الجنوبية بما فيها البحر الميت و العقبة ، خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية ، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.



وتؤثر على المملكة يوم الاثنين كتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سواحل مصر الشمالية، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا، تتحول في بعض المناطق الى غائمة أحيانا، وتسقط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، ويتوقع في ساعات الصباح أن تكون الامطا رغزيرة في اجزاء من المناطق الجنوبية لفترات قصيرة يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد احيانا، وفي ساعات ما بعد الظهر تتحسن الهطولات في البادية الشمالية الشرقية حيث تشهد زخات متوسطة الشدة من المطر قد يصحبها الرعد احيانا .

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