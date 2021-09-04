السبت 04-09-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 04-09-2021 07:33 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

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الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.  

التحذيرات:

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-  خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والعقبة.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

 

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