الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء معتدلة الحرارة ورطبة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



⚠ التحذيرات:



🔺 خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية في ساعات الصباح الباكر.

🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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