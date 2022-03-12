الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية والبادية ، وخطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.



ووفق الادارة لموقع الوكيل الاخباري يكون هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلاتها الاعتيادية، الأجواء باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع وجود فرصة ضعيفة في ساعات النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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