الإثنين 27-09-2021
الوكيل الاخباري

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الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

الإثنين، 27-09-2021 08:59 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - انخفاض قليل على درجات الحرارة، الأجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

التحذيرات:
- خطر احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

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