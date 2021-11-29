الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، ومع ساعات الليل تتكاثرالغيوم بشكل تدريجي على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة مع ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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التحذيرات:



- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الليل المتاخرة في المناطق التي تشهد هطول مطري.