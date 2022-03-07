الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات متأخرة من الليل تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي خماسيني وتتكاثر كميات الغيوم ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل خاصة في مناطق البادية.

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