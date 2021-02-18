الخميس 18-02-2021
الوكيل الاخباري
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لجنة الأوبئة : نسبة الإيجابية في فحوص اليوم صادمة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

عجلون: 47.79 ملم كميات الهطول المطري والثلوج

مأدبا: غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة

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الخميس، 18-02-2021 07:53 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

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الوكيل الاخباري - بمشيئة الله تستمر الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة أحياناً خلال ساعات النهار، تمتد بعد الظهر إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من شرق المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتحول مساءً إلى شمالية غربية .
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التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات .     
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض وتشكل الضباب .
- خطر احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في أجزاء من شمال ووسط المملكة 


 




 

 


 

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