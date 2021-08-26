الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

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مأدبا: التربية تكرم أوائل طلبة الثانوية

الخميس، 26-08-2021 07:43 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

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 الوكيل الاخباري - يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث تبقى الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف نتيجة التسخين لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية من المملكة، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

⚠ التحذيرات:
🔺 خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

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