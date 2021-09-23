الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 07:17 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

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الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الرطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، لتسجل أقل من معدلاتها بحوالي (5-6) درجات مئوية وتسود أجواء غائمة جزئياً ومائلة للبرودة في المناطق الجبلية، فيما تكون معتدلة الحرارة في باقي المناطق ويتوقع  خلال ساعات النهار هطول زخات من المطر في أجزاء متفرقة من شمال ووسط المملكة قد تمتد إلى اجزاء محدودة من المرتفعات الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي ستشهد هطولاً للأمطار.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

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