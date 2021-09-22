الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 22-09-2021 07:40 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

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الوكيل الاخباري - من المتوقع ان تؤثر على المملكة كتلة هوائية رطبة، حيث يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، لتسود أجواء خريفية لطيفة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في مناطق السهول والبادية، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، تظهر تدريجيا الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتتكاثر كمياتها مع ساعات الليل، ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

⚠ التحذيرات:

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🔺  احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
🔺  خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض.

 

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