الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 10-11-2021 05:19 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

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الوكيل الاخباري - انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتعود حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء نهاراً خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، أما أتناء الليل تسود أجواء مائلة للبرودة قليلاً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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