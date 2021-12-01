الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

الوكيل الاخباري - الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع فرصة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الغربية من المملكة، ومع ساعات الظهيرة تميل الاجواء الى الاستقرار تدريجيا،ً ومع ساعات الليل تصبح الأجواء باردة في أغلب المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات:



- خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الصباح أثناء هطول الأمطار.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية.

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