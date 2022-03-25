السبت 26-03-2022
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الجمعة، 25-03-2022 08:59 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم السبت

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الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

⚠ التحذيرات:
🔺 خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
🔺خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح وساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية.

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