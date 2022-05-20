الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم السبت

الوكيل الاخباري - الأجواء جافة ومغبرة في العديد من المناطق، وتكون حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار، وتتحول مع ساعات المساء إلى شمالية غربية .



⚠ التحذيرات:

🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً في البادية.

🔺 خطر التعرض المباشر لإشعة الشمس فترة الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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