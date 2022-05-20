الجمعة 20-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصحة تعلن مراكز تطعيم كورونا السبت - أسماء

العبابنة نقيبا للصيادلة

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم السبت

الحكومة اللبنانية تعقد اجتماعها الأخير وتقر خطة للتعافي الاقتصادي

الهاشمية تحصل على الاعتماد الدولي لبرامج هندسة العمارة

وفاة الفنان الأردني تيسير عطيه

واشنطن تعلن منح 800 مليون دولار مساعدات للشعب السوري

هل تشمل عطلة يوم الخميس القطاع الخاص ؟

أحمد الدحيات نقيبا للأطباء البيطريين الأردنيين

بني مصطفى: المرحلة المقبلة تحتاج حضورًا حقيقيًا للمرأة يمثل وزنها بالمجتمع

الجمعة، 20-05-2022 09:39 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم السبت

52022761420761786581


الوكيل الاخباري - الأجواء جافة ومغبرة في العديد من المناطق، وتكون حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار، وتتحول مع ساعات المساء إلى شمالية غربية .

⚠ التحذيرات:
🔺   خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً في البادية.
🔺   خطر التعرض المباشر لإشعة الشمس فترة الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720211975424560693782

حالة الطقس المتوقعة ليومي الجمعة والسبت

5202217201614657466061

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

520221863832874950933

الأرصاد تحذر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس اليوم

عمان جميلة

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة

5202210203846702434493

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

عمان 1

أجواء معتدلة في المملكة اليوم الأربعاء

أخبار متعلقة
5202212164058562990702

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

4202225212633998431342

الارصاد : المملكة على موعد مع الامطار

غبار4

تعمق المنخفض الخماسيني في المملكة اليوم

42022217165885942535

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

420222811373350925833

تفاصيل الحالة الجوية خلال عطلة عيد الفطر

غبار4

تعمق تأثير المنخفض الخماسيني في المملكة اليوم