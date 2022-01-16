الأحد 16-01-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 16-01-2022 09:57 م

الارصاد الجوية تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - انخفاض على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، الأجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع في ساعات الصباح والليل تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح وساعات الليل في العديد من المناطق .
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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