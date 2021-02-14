الارصاد الجوية : ثلوج متراكمة على ارتفاع 900 متر يوم الاربعاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية في احدث نشراتها الجوية انه مع تعمق الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي،يوم الاربعاء، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وحاد، وتشتد سرعة الرياح والتي قد تصل سرعتها أحيانا إلى 60كم/ساعة يرافقها هبات قوية تتجاوز 80كم/ساعة في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية، بينما تكون ألاجواء في الانحاء الغربية من المملكة غائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر،كما تتساقط زخات من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 م فوق سطح البحر.

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ومع ساعات الليل ونتيجة لعبور الجبهة الهوائية الاشد برودة تنتظم الهطولات وتمتد لتشمل أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية فوق 900 م عن سطح البحر وتكون متراكمة بشكل متفاوت حسب الارتفاعات .



