الارصاد الجوية : طقس مشمس ودرجات حرارة اعلى من معدلاتها

الوكيل الاخباري - من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة يوم الاربعاء أعلى من المعدلات الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي(3-4) ، الأجواء غالبا مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .

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التحذيرات ليوم الاربعاء



- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من مناطق البادية.



- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية واجزاء من البادية



اما يوم الخميس ، نهاراً: ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة الأجواء غالبا مشمسة ، وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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