الأربعاء 18-01-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 17-01-2023 10:55 م

الارصاد الجوية : طقس مشمس ودرجات حرارة اعلى من معدلاتها

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الوكيل الاخباري - من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة يوم الاربعاء أعلى من المعدلات الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي(3-4) ، الأجواء غالبا مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .

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التحذيرات ليوم الاربعاء


- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح  الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من مناطق البادية.


- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح  الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية واجزاء من البادية

اما يوم الخميس ، نهاراً: ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة الأجواء غالبا مشمسة ، وباردة نسبيا في أغلب المناطق،  ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 

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