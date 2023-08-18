الجمعة 18-08-2023
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الجمعة، 18-08-2023 09:30 م

الارصاد : الطقس الحار مستمر لهذا الموعد وهذه اعلى 5 درجات حرارة اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير ادارة الارصاد الجوية الاردنية رائد رافد ال خطاب ان الطقس الحار مستمر في المملكة حتى الاسبوع القادم  .

وبين ال خطاب ان اعلى 5 درجات حرارة عظمى سجلت اليوم الجمعة على مستوى المملكة ، الجفر 45.0 ، الصفاوي 44.8 ، الازرق  44.6 ، الباقوره 43.4 ، معان 43.3 .

اما على مستوى العاصمة عمان اعلى حرارة رصدت في محطة رصد مطار عمان حيث سجلت الحرارة العظمى 39.7 درجة مئوية ، وفق ال خطاب . 

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