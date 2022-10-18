الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان كميات من الغيوم ستغطي سماء المملكة على ارتفاعات مختلفة نهار الخميس مع بقاء الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة .



فيما تكون الأجواء ليل الخميس مائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل المتأخرة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا .



اما يوم الجمعة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات محلية من المطر في اجزاء متفرقة من المملكة خاصة في جنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا في بعض المناطق .



وليل الجمعة تكون الأجواء مائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشرقية ويحتمل هطول زخات من المطر في اجزاء محدودة من شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا .

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