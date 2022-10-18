الثلاثاء 18-10-2022
الوكيل الاخباري

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي

40 باحثًا من جامعة التكنولوجيا ضمن الباحثين المؤثرين عالميا

إطلاق سلسلة محاضرات توعوية بالسلامة العامة بمساجد إربد

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

مدير الامن العام يوجه بتوحيد الجهود للتعامل مع أية ظروف طارئة خلال الشتاء

ورشة توعوية حول سرطان الثدي في جرش

عطوة اعتراف بحادثة الطفل أبو رمضان

الأميرة بسمة بنت طلال تطلق شبكة للتعليم المبكر

تخريج المشاركين في برنامج التخطيط الاستراتيجي للقيادات الحكومية

اخماد حريق بمستودع لبلدية دير أبي سعيد

الثلاثاء، 18-10-2022 06:40 م

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

10202211194036400878660


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان كميات من الغيوم ستغطي سماء المملكة على ارتفاعات مختلفة نهار الخميس مع بقاء الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا  في الأغوار والبحر الميت والعقبة .
 
 فيما تكون الأجواء ليل الخميس مائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل المتأخرة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا .
 
 اما يوم الجمعة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث  تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات محلية من المطر في اجزاء متفرقة من المملكة خاصة في جنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا في بعض المناطق .

وليل الجمعة تكون الأجواء مائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشرقية ويحتمل هطول زخات من المطر في اجزاء محدودة من شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202214175020116773719

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الأردن نهار

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق

10202216181357352529142

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

ابراج السادس

ارتفاع على درجات الحرارة في المملكة اليوم

10202212143039566743553

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

7

المملكة تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي اليوم

أخبار متعلقة
320227172219946165515

تفاصيل اول مُنخفض جوي سيؤثر على الاردن في هذا الموعد

غيوم

الأرصاد: تغيرات جوية بعطلة نهاية الأسبوع وانخفاض واضح على درجات الحرارة

عمان خاص

أجواء معتدلة الحرارة في المملكة اليوم

الاردن اولا

درجات الحرارة أعلى من المعدلات بدرجتين اليوم

920222516469743506494

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

السارية

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم