الخميس 01-06-2023
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الخميس، 01-06-2023 08:45 م

الارصاد : المملكة على موعد مع امطار رعدية الجمعة

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية؛ حيث تسود اجواء مغبرة وحارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة،ويتوقع سقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً.

⛔️ التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض المناطق بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.  
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

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