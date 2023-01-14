الأحد 15-01-2023
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السبت، 14-01-2023 04:40 م

الارصاد : المملكة على موعد مع امطار رعدية غزيرة بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه ومع ساعات ما بعد الظهر يوم الاثنين تتكاثر الغيوم لتتحول الاجواء مابين غائمة جزئيا الى غائمة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة .

وتشير التوقعات الى احتمالية ان تكون الهطولات ولفترة محدودة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية واجزاء محدودة من المناطق الوسطى الشرقية غزيرة احيانا مصحوبة بالرعد ومع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات في كافة المناطق باستثناء المناطق الشرقية من المملكة .

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