الارصاد : المملكة على موعد مع امطار رعدية غزيرة - تفاصيل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى المملكة يوم الاربعاء تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة، حيث تسود اجواء غائمة جزئياً الى غائمة مع هطول امطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة قد تكون لفترة محدودة غزيرة احياناً ويصحبها الرعد، تمتد زخات خفيفة من المطر الى اجزاء محدودة من المناطق الشرقية .



وتميل الاجواء ليلاً الى الاستقرار التدريجيي وتتناقص الغيوم ، وتسود اجواء باردة بوجه عام مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة، ويتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من احتمال تشكل السيول في ساعات ما بعد الظهيرة في الاودية والمناطق المنخفضة ، خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطري ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية ،وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

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