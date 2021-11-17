الأربعاء 17-11-2021
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الأربعاء، 17-11-2021 05:00 م

الارصاد : المملكة على موعد مع حالة من عدم الاستقرار الجوي

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة يوم الجمعة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً؛ مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة تتكاثر كمياتها تدريجيا ، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، قد يصحبها الرعد أحياناً في ساعات المساء خاصة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

🔺 التحذيرات :
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر.
- خطر  تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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ويشهد يوم السبت انخفاض آخر على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، تكون غزيرة على فترات في شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد احيانا، وتمتد تدريجيا لتشمل اجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
🔺 التحذيرات :
- خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر.
- خطر ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة والملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 

 

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