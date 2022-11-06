الأحد 06-11-2022
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الأحد، 06-11-2022 10:01 م

الارصاد: المنخفض القادم مُصنف بالمتوسط

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

أكد مدير دائرة الارصاد الجوية رائد آل خطاب أن النماذج العددية تشير إلى تأثر المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من مناطق الجنوبية والمناطق الشرقية بالمنخفض الجوي الذي سيأثر على المملكة مساء الاثنين


وقال آل خطاب لـ "الوكيل الاخباري" إن المنخفض الجوي يصنف على انه متوسط في اغلب مناطق المملكة. 



وأشار إلى أن مساء الأربعاء ستنحسر الهطولات المطرية



وحذر من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر و ساعات الليل المتاخرة  فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية .

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