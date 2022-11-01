الثلاثاء 01-11-2022
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الثلاثاء، 01-11-2022 04:40 م

الارصاد : امطار رعدية قادمة الى المملكة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى المملكة تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، الاربعاء ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وفق ادارة الارصاد الجوية .

ويتوقع تساقط زخات من المطر في اجزاء متفرقة من المملكة، قد يصحبها الرعد احياناَ في المناطق الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
 
وتكون الأجواء الليلة باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

⛔ التحذيرات:
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات  الليل المتاخرة  فوق المرتفعات الجبلية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطول مطري.

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