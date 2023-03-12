الارصاد : امطار على هذه المناطق الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد المملكة يوم الاثنين انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.



وتكون الاجواء ليلاً باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهورالغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات متأخره من الليل سقوط زخات من المطر في شمال المملكة، الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية.

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