الارصاد : امطار غزيرة وبرق ورعد وتساقط للبرد وتحذير من السيول الثلاثاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي ،حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وفق ادارة الارصاد الجوية .



وتسقط زخات من المطر ابتداءً من المناطق الجنوبية تمتد تدريجياً لتشمل مناطق متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة احيانا في بعض المناطق و مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات من البرد في بعض المناطق مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة .



⚠️ التحذيرات :

- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- خطر العواصف الرعدية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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