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الإثنين، 24-10-2022 05:39 م

الارصاد : امطار غزيرة وبرق ورعد وتساقط للبرد وتحذير من السيول الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي ،حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وفق ادارة الارصاد الجوية .

وتسقط زخات من المطر ابتداءً من المناطق الجنوبية  تمتد تدريجياً  لتشمل مناطق متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة احيانا في بعض المناطق و مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات من البرد في بعض المناطق مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة .

⚠️ التحذيرات :
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر العواصف الرعدية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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