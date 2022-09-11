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الارصاد : انخفاض على الحرارة وفرصة لتساقط للامطار في هذا الموعد

الأحد، 11-09-2022 06:21 م

الارصاد : انخفاض على الحرارة وفرصة لتساقط للامطار في هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ انخفاض على الحرارة يوم الثلاثاء لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ووفق ادارة الارصاد الجوية توالي الحرارة انخفاضها الاربعاء لتصبح الاجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح الباكر في أقصى شمال المملكة، و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الاجواء مائلة للبرودة قليلاً ليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة في أغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاربعاء من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية. 

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