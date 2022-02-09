الارصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وهذه فرص تساقط الثلوج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت إدارة الأرصاد الجوية إنه يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا الخميس، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة، وماطرة بين الحين والأخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية.



ووفق الادارة لموقع الوكيل الاخباري تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة من الثلج تكون ممزوجة بالمطر أحيانا ولفترة قصيرة تكون غير مؤثرة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، ومع ساعات الليل تضعف فرصة الهطول تدريجيا.

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