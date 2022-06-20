الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 20-06-2022 07:48 م

الارصاد : انخفاض ملموس على درجات الحرارة الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - تؤثر على المملكة كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل اقل من معدلاتها بحوالي (2-4) درجات مئوية، الأجواء أثناء النهار لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة .

أما أثناء الليل فتسود أجواء مائلة إلى البرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

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