الارصاد : انخفاض ملموس على درجات الحرارة الثلاثاء

الوكيل الاخباري - تؤثر على المملكة كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل اقل من معدلاتها بحوالي (2-4) درجات مئوية، الأجواء أثناء النهار لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة .



أما أثناء الليل فتسود أجواء مائلة إلى البرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

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