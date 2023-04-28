الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس وأمطار خلال الساعات القادمة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه مع ساعات المساء وليل الجمعة تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث تتكاثر كميات الغيوم مع احتمال سقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية .



ويوم السبت يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة حيث يطرأ انخفاض اخر وملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية ؛ الاجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة في اغلب المناطق، وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة تمتد احيانا ولفترة محدودة إلى اجزاء من المناطق الوسطى الغربية ، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

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