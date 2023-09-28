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الخميس، 28-09-2023 01:12 م

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الأجواء في المملكة يوم الاحد خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ووفق ادارة الارصاد الجوية يشهد يوم الاثنين تغير واضح على درجات الحرارة مع بداية شهر تشرين اول.

وتتأثر المملكة يوم الاثنين بكتلة هوائية تميل للبرودة وانخفاض واضح لدرجات الحرارة مع بداية تشرين اول وتوقع لهطول الأمطار.

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