الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة وثلوج اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة اعتباراً من مساء اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات من المطر في جنوب المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة وتمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى والشرقية قد تكون غزيرة احيانا يصحبها الرعد أحيانا وتساقط حبات البرد .



ووفق ادارة الارصاد الجوية هناك احتمال ضعيف في ساعات الليل فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) لسقوط زخات خفيفة ومتقطعة وغير مؤثرة من الثلج الممزوج مع المطر المتجمد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.

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وتستمرالاجواء يوم الاربعاء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع هطول زخات متقطعة من المطر في المناطق الغربية من المملكة، مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح ان تكون الهطولات على شكل زخات خفيفة من الثلج فوق قمم جبال الشراة لفترة محدودة وغير مؤثرة .