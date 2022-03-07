الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 07-03-2022 05:23 م

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار في طريقها الى الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الخميس بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة .

ووفق ادارة الارصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد احيانا تمتد في ساعات الليل المتاخرة إلى اجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة.

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