الإثنين 29-11-2021
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الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وانخفاض ملموس على الحرارة

الإثنين، 29-11-2021 05:10 م

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وانخفاض ملموس على الحرارة

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة يوم الاربعاء بكتلة هوائية باردة نسبياً مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز شرق تركيا، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، تمتد تدريجياً مع ساعات المساء والليل إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/الساعة في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

🔺 التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول الأمطار. 
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. 
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية  فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض. 

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