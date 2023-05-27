السبت 27-05-2023
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السبت، 27-05-2023 06:01 م

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وتحذير من السيول يوم الاحد

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مجدي الباطية - يتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الاحد وتنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء مغبرة بوجه عام ومعتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق ،مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة .

ووفق ادارة الارصاد الجوية تسقط زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة .

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