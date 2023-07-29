الارصاد تبشر الاردنيين : انخفاض آخر على الحرارة

الوكيل الاخباري - يتراجع تأثير الكتلة الحارة على المملكة الاحد حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ،لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة ،الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول،ومعتدلة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة



🔺 التحذيرات :

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.

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