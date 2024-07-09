الثلاثاء 09-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 09-07-2024 03:53 م

الارصاد تحذر المواطنين : لا تتعرضوا لاشعة الشمس يوم الاربعاء !

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الوكيل الاخباري - يطرأ يوم الاربعاء ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة، طقس حار وجاف في أغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

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ويكون الطقس ليلاً معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وحدوث الجفاف وقت الذروة.
- خطر ارتفاع درجات الحرارة على المرضى وكبار السن.
- توخي الحذر بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

 

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