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الارصاد تحذر: امطار وغبار وتساقط للبرد السبت

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الجمعة، 09-06-2023 11:50 م

الارصاد تحذر: امطار وغبار وتساقط للبرد السبت

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الوكيل الاخباري - حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة غدا السبت، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

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وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة تبقى تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الإستقرار الجوي غدا السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء مغبرة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.


وأضافت أنه يتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا.


وليلاً ومع ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي وتكون لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


أما يوم الأحد نهاراً تنخفض درجات الحرارة قليلا وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.


وليلاً تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


 




 

 


 

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