الارصاد تحذر سائقي المركبات من خطر الانزلاق

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تُحذر ادارة الارصاد الجوية من إحتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات نهار الجمعة في اجزاء من جنوب وشرق المملكة.



كما حذرت سائقي المركبات من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للمطر ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر العواصف الرعدية ، خلال الساعات القادمة .



وأكدت ادارة الارصاد الجوية أن المملكة تأثرت بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث شهدت كميات من الغيوم وهطول زخات من المطر على أجزاء من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة ومع ساعات الليل تمتد الهطولات المطرية لتشمل مناطق متفرقة من المملكة يصحبها الرعد احيانا ويحتمل أن تكون في بعض المناطق غزيرة لفترة قصيرة.

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