الارصاد تُحذر من الغبار

الوكيل الإخباري - حذرت دائرة الأرصاد الجوية في النشرة المحدثة لليوم الخميس من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ، اعتبارا من يوم الجمعة.

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وبينت انه تكون الاجواء اليوم الخميس نهاراً ربيعة معتدلة بوجه عام، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.



اما خلال ساعات اللليل تكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



ويوم غدٍ الجمعة يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات المساء.



وتحذر الدائرة من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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