الثلاثاء 08-12-2020
الوكيل الاخباري

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%13.73 نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن اليوم

الثلاثاء، 08-12-2020 06:44 م

الارصاد تحذر من طقس الاربعاء

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الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلاً، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل خلال ساعات الفجر والصباح الباكر ان تهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة، الرياح غربية معتدلة السرعة.   
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تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

- خطر تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الفجر والصباح الباكر في المناطق التي تشهد هطول المطر

 




 

 


 

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