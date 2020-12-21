الارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر تدريجياً الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع الساعات المتأخرة من الليل تتزايد كميات الغيوم، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



⚠ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:



🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل

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المتأخرة بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.



🔺 خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الليل المتأخرة في المناطق الشمالية التي قد تشهد هطول المطر.



