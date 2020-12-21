الإثنين 21-12-2020
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 6 أسابيع

12.4% نسبة الفحوصات الإيجابية اليوم

الملك يعقد مباحثات مع العاهل البحريني

المصفاة تحذر من إعلانات وهمية حول وظائف في الشركة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

وزير الصحة يعلن اخر قرارات الحكومة للتعامل مع ازمة كورونا

دولة عربية جديدة تغلق حدودها

مراجعة صندوق النقد

القارئ الأردني أحمد الزعبي في ذمة الله

الإثنين، 21-12-2020 04:50 م

الارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

12202015235813707705774


الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر تدريجياً الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع الساعات المتأخرة من الليل تتزايد كميات الغيوم، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر  في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

⚠ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

🔺  خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل

اضافة اعلان
 

المتأخرة بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.


🔺 خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الليل المتأخرة في المناطق الشمالية التي قد تشهد هطول المطر.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
75f29551-832b-46d2-a1c5-9ac705928d47

منخفض جوي قادم إلى المملكة

601bc179-185b-46a1-89b9-db7eaec6eb31

مربعانية الشتاء تبدأ اليوم

12202016191646859259897

الارصاد تحذر من طقس الاثنين

1220201293945738530935

الأردن على موعد مع منخفض جديد هذا الاسبوع

7a45dbaf-a6ff-40d2-8db0-a376b3b1d156

أجواء مشمسة .. الأحد

1220201771424825416852

الارصاد تحذر من طقس يوم الاحد

أخبار متعلقة
12202016191646859259897

الارصاد تحذر من طقس الاثنين

1120201620157677935201

الارصاد تحذر من طقس الاحد

11202027979495981911

الارصاد : حالة ماطرة وعدم استقرار جوي بداية الاسبوع

11202021163026602024179

الارصاد تحذر من طقس يوم الاحد

11201915195025533982282

الارصاد تنشر تطورات حالة الطقس وتحذر

1120201815012487619914

منخفض جوي وانقلاب على حالة الطقس وتحذير من السيول غداً