الخميس 24-12-2020
الوكيل الاخباري

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الخميس، 24-12-2020 06:27 م

الارصاد تحذر من طقس الجمعة

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 الوكيل الاخباري - بمشيئة الله يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة، الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل أن يتشكل الصقيع في مناطق البادية الجنوبية وفوق قمم جبال الشراه.
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⚠️ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

🔺  خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من مناطق البادية .

🔺 خطر تشكل الصقيع خلال ساعات ما بعد منتصف الليل في مناطق البادية ومرتفعات الشراه.

 




 

 


 

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