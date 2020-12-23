الارصاد تحذر من طقس الخميس

الوكيل الاخباري -

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الأجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، وتدريجياً خلال ساعات المساء تضعف فرصة الهطولات وتتناقص كميات الغيوم ويميل الجو إلى الاستقرار، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً اثناء النهار.⚠️ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً لزخات المطر.🔺 خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من البادية خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة.🔺 خطر تشكل الصقيع خلال ساعات ما بعد منتصف الليل في مناطق البادية الجنوبية وأجزاء محدودة من مرتفعات الشراه.