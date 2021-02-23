الارصاد تحذر من طقس يوم الاربعاء

الوكيل الاخباري -

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الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، مع بقاء الفرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية و الشرقية من المملكة، قد تكون خلال ساعات الصباح الباكر غزيرةً لفترة وجيزة ويصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً ، وتدريجياً من بعد الظهر تضعف فرصة الهطولات وتقل كميات الغيوم ويميل الجو الى الإستقرار، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية.⚠ التحذيرات:🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية التي تشهد هطول الأمطار.🔺 خطر تشكل السيول خلال ساعات الصباح في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة.🔺 احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة في المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية