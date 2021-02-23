الثلاثاء 23-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

محافظ العاصمة: خطط جاهزة لحظر التجول وعزل المناطق خلال ساعتين

بريطانيا: انخفاض الإصابات وارتفاع وفيات كورونا

لجنة التقييم الوبائي: لجنة الأوبئة لم تبحث عزل عمان

تساقط الثلوج يغلق طرق في البترا

مناشدة مؤثرة من مسن الى الاردنيين - فيديو

تراكم للثلوج يغلق طريق في معان

العقبة تحتفل بالمناسبات الوطنية

سلطة إقليم البترا ترفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية

الارصاد تحذر من طقس يوم الاربعاء

تحذيرات من الدفاع المدني للمواطنين

الثلاثاء، 23-02-2021 06:50 م

الارصاد تحذر من طقس يوم الاربعاء

2202113165421431592064


الوكيل الاخباري - الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، مع بقاء الفرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية و الشرقية من المملكة، قد تكون خلال ساعات الصباح الباكر غزيرةً لفترة وجيزة ويصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً ، وتدريجياً من بعد الظهر تضعف فرصة الهطولات وتقل كميات الغيوم ويميل الجو الى الإستقرار، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية.
اضافة اعلان

⚠ التحذيرات:

🔺  خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية التي تشهد هطول الأمطار.
🔺  خطر تشكل السيول خلال ساعات الصباح في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة. 
🔺  احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة في المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e663fcc7-2ad8-4133-bf36-2c519721fc59

الارصاد لـ الوكيل : أمطار قادمة الى المملكة نهار الجمعة

4f8f23c6-a979-492c-bc83-b5bccba1cfac

الارصاد : حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة اليوم

220212273520232089710

المملكة على موعد مع منخفض جوي

2202114215844255576442

الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء وتحذر من السيول

2-60-540x268

الارصاد : نحذر من السيول الجارفة غداً في بعض المناطق

e663fcc7-2ad8-4133-bf36-2c519721fc59

تفاصيل الحالة الجوية اليوم

أخبار متعلقة
2202117234431330704519

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

220211592741402853517

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

59d30738-5468-4a3c-8aac-1c8219db9dc2

متى ستنتهي العاصفة الثلجية التي تجتاح الاردن ؟

211e0f25-baed-4a0b-a9b5-2590b796b742

مستجدات المنخفض الجوي : الثلوج قادمة

82587590-8bd8-4e2a-b22c-54a6077256e1

منخفض قطبي بارد جداً يبدأ بالتاثير على المملكة اليوم

2ef5fbb3-06de-42a5-8bf0-0f1a5d17b5fc

تفاصيل الحالة الجوية اليوم